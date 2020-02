Serbia-Italia: il ministro Di Maio incontra la comunità italiana

- Durante la sua missione a Belgrado, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha incontrato i rappresentanti della comunità italiana e gli attori del Sistema Paese in Serbia, sottolineando l’obiettivo di dare continuità e forza all'azione italiana in Serbia per cogliere le opportunità offerte da questo Paese con spirito costruttivo e lungimiranza. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. (Res)