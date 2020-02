Serbia-Italia: Di Maio incontra presidente Vucic, confermato sostegno a processo di integrazione europea

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha avuto un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic durante la sua missione a Belgrado, al quale ha confermato il sostegno italiano al processo di integrazione europea della Serbia. Il ministro, riferisce una nota della Farnesina, ha sottolineato come questa visita sia nata nello spirito di grande amicizia che unisce Italia e Serbia. Di Maio ha inoltre confermato l’eccellente cooperazione tra i due Paesi, che abbraccia numerosi settori, con l’export italiano in continua crescita. (Com)