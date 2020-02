Sanità: Gallera, dal 1° marzo l'abolizione del superticket, Lombardia prima Regione ad azzerarlo (2)

- Attraverso la delibera 2085 del 31/07/2019, al fine di supportare condizioni di potenziale vulnerabilità che coniugano reddito medio basso con la presenza in famiglia di soggetti di minore età o soggetti disabili, la giunta regionale aveva esentato dal super-ticket – grazie ad uno stanziamento di 10.456.000 euro - 625.000 cittadini: 315 mila appartenenti a nuclei familiari fiscali con reddito compreso fra gli 8.000 e i 30.000 euro con almeno un minore presente; 260 mila di nuclei con reddito fra 30.000 e 70.000 euro con almeno due minori presenti nel nucleo; 50 mila di nuclei con reddito fino a 90.000 con un soggetto affetto da una delle seguenti esenzioni per invalidità: G01, G02, L01, L02, S01, S02, C01, C02, C03, C04, C05, C06. (com)