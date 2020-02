Viabilità Roma: riaperte al traffico tutte le corsie del Gra, code in via di smaltimento

- Anas, in una nota, informa che "sono state riaperte al traffico tutte le corsie. Code in via di smaltimento", sul Grande raccordo anulare di Roma. Il tamponamento, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha coinvolto tre autovetture, facendo registrare traffico rallentato con code in formazione lungo l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”, in direzione Fiumicino. (Com)