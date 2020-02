Serbia-Italia: Di Maio, per noi fondamentale ingresso Belgrado nell'Ue

- Per l’Italia è fondamentale che paesi come la Serbia possano entrare nell’Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando oggi alla stampa durante la sua visita a Belgrado. Il tour proseguirà domani a Skopje e Pristina e si concluderà in Francia. “E’ per noi importante coordinarci con un paese fondamentale dell’Ue come la Francia per quanto riguarda il processo di allargamento dell’Ue ai Balcani”, ha detto Di Maio. “È evidente che per noi è fondamentale che paesi come la Serbia possano entrare nell’Ue. Lo faranno seguendo il processo che è specificato dall’Unione europea, però serve la volontà politica e allora e bene discutere con un partner importante e un paese amico come la Francia, perché se c’è il consenso tra gli stati fondatori è tutto più semplice”, ha aggiunto. L’Italia, ha proseguito Di Maio, “sostiene non solo il processo di allargamento alla Serbia e al Montenegro ma anche l’inizio dei negoziati per l’Albania e la Macedonia del Nord”.(Seb)