Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- In occasione del Safer Internet Day, Telefono Azzurro ha in programma a Roma una giornata di confronto e dibattito, con protagonisti i bambini e gli adolescenti sui problemi e i rischi che i giovani possono incontrare in un utilizzo "disinvolto" della rete. In particolare, a partire dalle ore 9.00, appuntamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (via S. Maria in via 37b Dipartimento per le Politiche della Famiglia), con Licia Ronzulli, presidente della commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza; Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Sandra Zampa, sottosegretario al ministero della Salute; Salvatore Rossi, presidente di Tim. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, presso gli spazi di Binario F (via Marsala 29 h) bambini e adolescenti saranno i protagonisti.- Inaugurazione del nuovo Sportello Telematico Informativo dedicato alle imprese associate, che nasce con l’obiettivo di promuovere una corretta “cultura della prevenzione” sul territorio, di diffondere normative e prassi corrette in materia di sicurezza sul lavoro e di rispondere alle esigenze delle aziende.Lido di Ostia, ristorante Peppino A Mare, lungomare Amerigo Vespucci 102 (ore 10)- Convegno "Ho l'asma e faccio sport", organizzato all'associazione "Respiriamo Insieme" Onlus con la collaborazione di Us Acli, nazionale italiana cantanti e fondazione Geronimo Stilton, con ilpatrocinio di Camera dei deputati e Senato della Repubblica.Ministero della Salute, auditorium "Cosimo Piccinno" (ore 10,30) (segue)(Rer)