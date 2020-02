Francia-Italia: sottosegretario Di Stefano, integrazione su mercato vinicolo "necessaria e irreversibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo Italia e Francia come competitor ma piuttosto come partner che cooperano per portare in Europa e nel mondo la gioia di consumare vino rimanendo attenti a cosa beviamo" ha aggiunto Di Stefano. "Infatti - ha continuato il sottosegretario - Francia e Italia hanno una cultura forte e una tradizione legata al vino e non c'è dubbio che il settore del vino in Italia, in Francia e in Europa sia confrontato a molte sfide che possono essere affrontate meglio unendo le forze nel nostro lavoro". "Penso che non ci sia nessuna ragione per essere nazionalisti sul buon vino", ha poi detto Di Stefano. Di Stefano nel corso del suo intervento ha ringraziato Francesco Bonfio, presidente dell'Aepi per l'invito. L'Ice – Agenzia per la promozione all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane partecipa al salone di Parigi con 3 aziende provenienti dalla Campania , 4 dalla Sicilia e 3 dalla Puglia, insieme ad altre 29 provenienti dal resto d'Italia. Complessivamente la presenza italiana all'evento conta più di 170 cantine. (Res)