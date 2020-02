Brasile: sciopero contro chiusure fabbriche Petrobras, sindacati "18 mila adesioni"

- La Federazione unica dei lavoratori petroliferi (Fup) brasiliana ha reso noto che oltre 18 mila lavoratori del settore hanno aderito allo sciopero indetto per protestare contro la decisione della compagnia petrolifera statale Petrobras di chiudere la fabbrica di fertilizzanti gestita dalla società controllata Araucaria Nitrogenados (Ansa) nello stato di Paraná e altre 50 piccole aziende controllate. Secondo i calcoli del sindacato, la sola chiusura dell'impianto provocherà il licenziamento di circa 1000 dipendenti e non 396 come calcolato dalla compagnia petrolifera. La Fup ha anche annunciato che i lavoratori della centrale termoelettrica di Tres Lagoas, nello stato di Mato Grosso do Sul, e i lavoratori delle piattaforme petrolifere del Ceará si sono unite al movimento. Nel bacino di Campos, dove si registra la maggior parte delle attività di estrazione di petrolio pre-sal, hanno aderito allo sciopero i lavoratori di 23 piattaforme petrolifere. (segue) (Brb)