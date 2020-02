Brasile: sciopero contro chiusure fabbriche Petrobras, sindacati "18 mila adesioni" (4)

- Petrobras, replica il sindacato, "adduce perdite economiche come scusa per chiudere la fabbrica, ma si tratta solo di perdite contabili dal momento che la materia prima utilizzata per la produzione di ammonica e urea è prodotta come scarto della stessa Petrobras. Tuttavia la società contabilizza la materia prima come se fosse acquistata a prezzi da mercato internazionale e questo provoca le perdite virtuali che motivano la chiusura", ha dichiarato in una nota diffusa alla stampa il direttore della comunicazione della Fup, Gerson Castellano. (segue) (Brb)