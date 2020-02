Coronavirus: Di Maio, in corso operazioni per rientro del 17enne Cicogna da Cina

- L'Italia sta compiendo tutte le procedure di autorizzazioni necessarie per il rientro dalla Cina del connazionale 17enne Niccolò Cicogna: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con la stampa italiana nel corso della sua visita ufficiale a Belgrado, in Serbia. "Nessuno dei nostri connazionali in Cina sarà lasciato indietro, e in queste ore stiamo allestendo e compiendo tutte le autorizzazioni che servono affinché il velivolo dell'aeronautica militare vada a riprendere Niccolò Cicogna in Cina. Un fatto fondamentale perché è un diciassettenne che era lì per il progetto Intercultura, per due volte non è stato possibile farlo salire in aereo per la temperatura corporea che saliva, adesso ci andiamo con un aereo dell'aeronautica militare e lo facciamo rientrare in Italia", ha detto Di Maio. (Seb)