Serbia-Italia: ministro Esteri Di Maio oggi in visita a Belgrado

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, effettua oggi una visita ufficiale in Serbia. Secondo quanto riferiscono alcune note diramate dalle istituzioni di Belgrado, il ministro avrà un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, presso la sede del Segretariato generale della presidenza della Repubblica. Successivamente il titolare della Farnesina avrà un incontro con la premier serba, Ana Brnabic, presso la sede del governo. Di Maio incontrerà infine il suo omologo serbo, Ivica Dacic, presso la sede del ministero degli Esteri di Belgrado. La visita del ministro Di Maio in Serbia è la prima tappa di un "tour" nella regione dei Balcani occidentali che lo porterà anche nella Macedonia del Nord e in Kosovo. (segue) (Seb)