Balcani: Di Maio avvia visita nella regione e ribadisce sostegno a percorso europeo

- Per le autorità italiane "è importante sostenere" il percorso di integrazione europea della regione dei Balcani occidentali: con queste parole il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato l'avvio di una missione che tra oggi e domani lo vede in Serbia, Macedonia del Nord e Kosovo. "Tra lunedì e martedì sarò a Belgrado, Skopje e Pristina, dove incontrerò le massime istituzioni locali", ha scritto Di Maio su Facebook. "In questo momento è importante sostenere il loro percorso di integrazione europeo", ha ancora sottolineato il titolare della Farnesina. La missione inizia in Serbia, dove nel pomeriggio di oggi Di Maio avrà innanzitutto un incontro con il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, presso la sede del Segretariato generale della presidenza della Repubblica. Successivamente il ministro avrà un incontro con la premier serba, Ana Brnabic, presso la sede del governo. Di Maio incontrerà poi il suo omologo serbo, Ivica Dacic, presso la sede del ministero degli Esteri di Belgrado. Il ministro ha infine in programma un incontro con la comunità italiana a Belgrado presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia, Carlo Lo Cascio. (segue) (Seb)