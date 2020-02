Kosovo-Albania: prima vista del premier Kurti all'estero, domani a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima visita del premier del Kosovo Albin Kurti sarà in Albania. Nella giornata di domani, Kurti si recherà a Tirana, dove incontrerà le massime autorità del paese. Il premier del Kosovo sarà ricevuto inizialmente dall'omologo albanese Edi Rama, per seguire poi con i colloqui con il presidente del parlamento Gramoz Ruci, il presidente della Repubblica Ilir Meta, il leader dell'opposizione Lulzim Basha ed anche il sindaco della capitale Erion Veliaj. La sua visita avviene in un momento di repliche fra le parti sull'iniziativa promossa da Rama assieme al presidente serbo Aleksandar Vucic e l'ex premier macedone Zoran Zaev sul progetto della cosiddetta "mini Schengen dei Balcani". Anche in questo caso, Kurti ha parlato della necessità "del principio di reciprocità". "L'Albania conosce meglio i suoi vicini meridionali e quelli occidentali. Il Kosovo invece conosce meglio i suoi vicini all'est e al nord, e in questo aspetto possiamo essere complementari l'uno rispetto all'altro", ha detto Kurti. (Alt)