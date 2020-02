Ucraina: ministro Esteri Prystaiko, adesione a Ue e Nato resta prioritaria per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea e nella Nato resta una priorità chiave per le autorità di Kiev. Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, nel corso di una conferenza stampa oggi a Roma, dal titolo "Ukraine's Euro-Atlantic Aspiration and the Russian Challenge”. Nelle parole di Prystaiko, il sostegno dell’Italia è necessario e molto apprezzato dall’Ucraina. (Res)