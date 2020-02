Giustizia: Pd, su prescrizione Bellanova e Giachetti si mettano d'accordo

- Il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Michele Bordo, afferma in una nota che "solo nella giornata di oggi abbiamo letto alle ore 11.56 una dichiarazione del ministro di Italia viva Bellanova secondo la quale si parla troppo di prescrizione e poco di lavoro. Alle ore 14.49 leggiamo poi una dichiarazione del deputato Giachetti, suo collega di Iv - aggiunge il parlamentare del Pd - che annuncia una mozione di sfiducia contro il ministro Bonafede sulla prescrizione. Si mettano d’accordo: o la prescrizione non è così importante da meritare tutta questa attenzione come sostiene la Bellanova, oppure Giachetti drammatizza eccessivamente con la richiesta di dimissioni di Bonafede solo per alzare l’asticella. La cosa certa - conclude Bordo - è che così Italia viva rischia di fare solo male al Paese". (Com)