Nucleare: Sereni, sforzo comune per evitare minacce terroristiche

- C’è "bisogno di una visione comune contro la minaccia del terrorismo nucleare”. Lo ha dichiarato la vice ministra agli Affari esteri, Marina Sereni, intervenendo a Vienna alla Terza conferenza internazionale sulla Sicurezza nucleare, organizzata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo riferisce una nota della Farnesina. “Dobbiamo compiere ogni sforzo - ha aggiunto Sereni - per ridurre al minimo la vulnerabilità degli impianti nucleari e dei materiali nucleari. E dobbiamo lavorare insieme per impedire ai terroristi e ad altri attori destabilizzanti di sfruttare le lacune ancora esistenti nel sistema di sicurezza globale”. “È pertanto necessario - ha proseguito la vice ministra - un impegno collettivo per conseguire l'adesione universale a tutti gli strumenti internazionali pertinenti, l'armonizzazione dei quadri giuridici e regolamentari”. “L'Italia rimane pienamente impegnata a conseguire un migliore ambiente internazionale di sicurezza nucleare. Sosteniamo fortemente il ruolo centrale dell'Aiea nel quadro globale di sicurezza nucleare e - ha concluso Sereni - incoraggiamo tutti gli Stati a cooperare con l'Agenzia per adempiere alle loro responsabilità in materia di sicurezza nucleare”. (Res)