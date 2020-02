Processo Stormfront: Comunità ebraica Roma, bene sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità ebraica di Roma accoglie "con soddisfazione la sentenza del processo Stormfront in cui si ribadisce che l'odio antisemita nella rete non è un crimine che può restare impunito". "Non esistono zone franche per l'antisemitismo - spiega la nota - ma pene severe da scontare. Il nostro più sentito ringraziamento va al pm Luca Tescaroli, alla Procura di Roma, alla Magistratura e all'avvocato Cesare Gai che ci ha assistiti, perché in un momento delicato, in cui l'antisemitismo riemerge, hanno permesso di mandare un segnale forte a tutti i predicatori di odio antiebraico". (Com)