Coronavirus: crolla prezzo materie prime esportate dal Brasile, rischio per bilancia commerciale (2)

- Secondo la rivista, la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha già iniziato a studiare soluzioni alternative quando le voci sulla diffusione del virus hanno iniziato a circolare. Quasi il 65 per cento del petrolio brasiliano è acquistato dalla Cina, principale destinazione dell'export di Petrobras. La compagnia petrolifera brasiliana ha reso noto di essere pronta a cercare nuovi mercati in caso di calo della domanda cinese. Secondo Pertrobras il petrolio pre-sal è apprezzato anche in Europa grazie al suo basso contenuto di zolfo. "Petrobrás comprende che i prezzi e i flussi internazionali si adegueranno in modo naturale e la società è pronta ad adattarsi a un eventuale nuovo scenario", ha affermato la società statale in una nota. (segue) (Brb)