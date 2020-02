Coronavirus: crolla prezzo materie prime esportate dal Brasile, rischio per bilancia commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso venerdì 7 febbraio erano stati i produttori di caffè brasiliani a manifestare preoccupazione per il calo dei prezzi del prodotto sul mercato internazionale a causa della diffusione del coronavirus. "Il consumo di caffè non ha nulla a che fare con la diffusione della malattia. Tuttavia, la propagazione del virus sta influenzando direttamente il prezzo di diverse materie prime, come petrolio e minerali, e il caffè non era diverso in questo contesto", affermava il presidente dell'Associazione brasiliana dell'industria del caffè, Ricardo Silveira alla rivista "Exame". Solo dall'inizio del 2020, i produttori hanno assistito al calo dei prezzi a meno di un dollaro per ogni libra, pari a una svalutazione del 25 per cento dall'inizio dell'anno. (segue) (Brb)