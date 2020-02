Coronavirus: crolla prezzo materie prime esportate dal Brasile, rischio per bilancia commerciale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene il tè sia la bevanda calda più consumata in Cina, il caffè ha guadagnato molto spazio sul mercato cinese. Secondo i dati del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti riportati da "Exame", il consumo di caffè è aumentato di oltre dieci volte tra il 2008 e il 2018, da 300.000 a 3,8 milioni di sacchi, e continua a crescere a un tasso di oltre il 30 per cento all'anno. Il volume del consumo cinese rappresenta solo il 2 per cento del consumo globale, ma ci sono anche altre preoccupazioni come gli impatti sulla vendita al dettaglio. (segue) (Brb)