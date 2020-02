Coronavirus: crolla prezzo materie prime esportate dal Brasile, rischio per bilancia commerciale (5)

- La metà delle persone consuma caffè fuori casa e la proliferazione della malattia in Cina sta causando la chiusura di molti negozi nella regione. La catena Starbucks, ad esempio, ha mantenuto circa metà dei sui attuali 4.300 punti vendita chiusi. Inoltre, si teme che la malattia si diffonderà rapidamente in importanti mercati asiatici, come le Filippine, il paese in cui la prima persona infetta è morta al di fuori della Cina e il Giappone, che ha già registrato 45 casi di virus e mantiene una nave in quarantena nella baia di Tokyo. (segue) (Brb)