Milleproroghe: Siracusano (FI), verrà prorogato termine per assunzione precari Pa

- Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, afferma in una nota che "è stato riformulato, in commissione a Montecitorio, un mio emendamento al decreto Milleproroghe, al quale la maggioranza ha dato parere favorevole, per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Il termine per l'assunzione di personale non dirigenziale è stato, dunque, prorogato al 31 dicembre 2020: interesserà i lavoratori che abbiano maturato, al 31 dicembre 2017 - continua la parlamentare - alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Avevamo chiesto una proroga di tre anni, ma questo è comunque un risultato davvero positivo. Forza Italia - conclude Siracusano - continuerà nel suo impegno per una pubblica amministrazione efficiente, con un precariato sempre più limitato e per avere dipendenti pubblici responsabilizzati dall'importante ruolo che quotidianamente svolgono al servizio del Paese".(Com)