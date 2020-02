Lavoro: in corso a palazzo Chigi tavolo lavoro Agenda 2023 su occupazione e welfare

- E' in corso, a palazzo Chigi, il tavolo-programma di governo Agenda 2023 su occupazione e politiche di welfare. Alla riunione, oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono presenti il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo; il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti; il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora; il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, i sottosegretari all'Economia ed alle Finanze Pier Paolo Baretta ed al Lavoro ed alle Politiche sociali Francesca Puglisi. Per le forze che sostengono la maggioranza sono presenti i parlamentari Susy Matrisciano, Marialucia Lorefice e Claudio Cominardi per il Movimento cinque stelle, Tommaso Nannicini per il Partito democratico, Maria Elena Boschi ed Annamaria Parente per Italia viva, Gugliemo Epifani e Francesco Laforgia per Liberi e uguali. (Rin)