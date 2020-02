Torino: Lapietra, ambulanze multate con T-Red solo se non certificano emergenza

- "Le sanzioni vengono inviate agli organi di polizia e di soccorso, i quali producono documentazione che attesti la necessità di aver proceduto in situazioni di emergenza. In questo caso, ne deriva l’annullamento del verbale". Così l’assessora alla Viabilità del Comune di Torino, Maria Lapietra, ha risposto oggi in Consiglio Comunale a una richiesta di comunicazioni avanzata dal capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, in merito alle sanzioni comminate alle ambulanza tramite la tecnologia T-Red. “La procedura adottata è la stessa utilizzata dai velox fissi di corso Regina Margherita - ha aggiunto - . Qualora gli operatori non verbalizzassero le infrazioni commetterebbero un illecito. La procedura adottata non ha mai creato problemi, oggi sembra che sia solo un’associazione ad eccepirla. Ciò conferma che il processo seguito è trasparente e legittimo ed è utilizzato in tutta Italia”. Magliano ha risposto così: "Sono due le associazioni che evidenziano il problema. Siete passati da due o tre punti di controllo con autovelox alla nuova tecnologia, che fa sì che il passaggio col rosso delle ambulanze in emergenza comporti decine di pratiche per le quali l’associazione deve rallentare la propria attività per giustificare gli interventi - ha detto Magliano - . Questo arreca danno enorme: pensavo che le sanzioni fossero state comminate in assenza di lampeggiante. Per le associazioni significa destinare una persona solo per queste pratiche, un’attività che fa a pugni con il servizio che questi volontari producono. C’è disinteresse per questa attività. E’ inaccettabile una risposta così formale da parte dell’Assessora che non tiene conto neanche dell’apertura fatta dal comandante dei Vigili a mezzo stampa". (segue) (Rpi)