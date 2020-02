Coronavirus: Gualtieri, avviato percorso per contenere impatto emergenza su nostro sistema economico

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri afferma su Facebook, pubblicando due foto a corredo del suo post, "oggi al lavoro a palazzo Chigi col gruppo interministeriale presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per monitorare il rischio sanitario collegato al coronavirus e le sue possibili ricadute in ambito economico. Proseguiamo con la linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - e promuoveremo iniziative di sostegno umanitario e di collaborazione scientifica col popolo e le autorità cinesi. Abbiamo anche avviato un percorso per individuare misure per contenere l’impatto dell’emergenza sul nostro sistema economico e produttivo - conclude Gualtieri - a partire da forme di sostegno all’attività e l’export delle aziende coinvolte". (Rin)