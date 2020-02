Milano: Rizzo a Comitato legalità, perché giunta ha rinunciato a galleria palazzo di piazza San Fedele?

- Il consigliere comunale di Milano in Comune, Basilio Rizzo, ha scritto al Comitato per la Legalità e la Trasparenza di Palazzo Marino, presieduto da Gherardo Colombo, per "verificare la correttezza" della delibera di giunta del 31 gennaio 2020, con cui si rinuncia alla servitù pubblica sul collegamento tra piazza San Fedele e via Ugo Foscolo. Si tratta di un passaggio attraverso il palazzo che era sede della Banca del Lavoro, ora acquisito da Coima Sgr. "Ho seguito molto la questione del palazzo in piazza San Fedele, in cui interviene uno dei nuovi operatori che sembrano diventati i nuovi padroni della città. Ho chiesto di essere informato sulle decisioni che si vogliono prendere, ma non è successo e ho letto su giornali che è stata votata una delibera di giunta che permette la chiusura sia della piazza interna alla galleria, sia del passaggio di servizio a fianco", ha detto Rizzo in Aula, denunciando che nella riunione di giunta del 24 gennaio era stata portata una proposta di delibera, poi non votata, con cui la giunta rinunciava alla "servitù" sulla piazza interna, ma non a quella della "galleria", come suggerito dai pareri della Sovrintendenza e della Commissione per il Paesaggio. La prima, infatti, il 2 aprile 2019 ha espresso "perplessità in relazione alla chiusura del passaggio di collegamento tra via Foscolo e piazza San Fedele con la prevista trasformazione dello spazio ad uso privato, poiché ritiene questa comunicazione importante sia dal punto di vista percettivo che funzionale. Si auspica quindi che tale spazio possa rimanere di uso pubblico"; mentre la Commissione per il paesaggio nella seduta del 14 febbraio 2019 ha prescritto che "la galleria debba essere mantenuta aperta all'uso pubblico, in quanto importante collegamento sia funzionale che percettivo tra due luoghi fondamentali (la Galleria Vittorio Emanuele e piazza San Fedele) del centro storico di Milano". Il Municipio 1, invece, si era espresso in favore della rinuncia alla servitù pubblica sia della galleria (che si estende per 137 metri quadri) che della piazza (di 553 metri quadri). (segue) (Rem)