Milano: Rizzo a Comitato legalità, perché giunta ha rinunciato a galleria palazzo di piazza San Fedele? (2)

- Una settimana più tardi, il 31 gennaio, la giunta si è riunita nuovamente, deliberando la rinuncia a entrambe le servitù, ma impegnando il proponente, cioè Coima, "ad adeguare il progetto in corrispondenza della cosiddetta galleria urbana, in modo tale da garantirne la trasparenza visiva, la permeabilità funzionale pedonale tra via Ugo Foscolo e via Marino e contemporaneamente garantire adeguati livelli di sicurezza degli spazi oggetto di intervento". "Diventerà una grande galleria commerciale", ha osservato Rizzo, sottolineando che "chiudere entrambi i passaggi è assolutamente inaccettabile dal punto di vista urbanistico e del decoro e della fruizione del luogo stesso che è considerato storico". "Sono stupefatto - ha concluso il consigliere comunale di opposizione - dal fatto che esistano ancora dei padroni della città, che riescono a convincere in una settimana la giunta a cambiare un provvedimento". Il Comune replica spiegando che la giunta ha valutato di inserire la galleria, situata in un luogo poco visibile e frequentato, nel progetto del palazzo e introitare risorse importanti da destinare a emergenza abitativa e piano pilomat. L'estinzione delle due servitù - ha valutato l'Unità permessi di costruire convenzionati - vale infatti 2 milioni e 336mila euro, di cui 1 milione e 873 mila euro per la piazza e 464 mila euro per la galleria. Palazzo Marino ricorda che anche le vie limitrofe come Silvio Pellico, Ragazzi del '99 e Santa Redegonda, fino a dieci anni fa back office di galleria, oggi siano luoghi decorosi e frequentatissimi. (Rem)