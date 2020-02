Roma: Dadone, complimenti a Raggi per numeri importanti raggiunti su assunzioni e stabilizzazioni

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone afferma su Facebook che "il duro lavoro paga e i risultati prima o poi arrivano. Complimenti a Virginia Raggi e alla sua squadra per i numeri importanti raggiunti su assunzioni e stabilizzazioni che rafforzano gli organici di Roma Capitale. Noi, dal canto nostro - prosegue l'esponente dell'esecutivo - lavoriamo per mettere tutte le amministrazioni, grandi e piccole, nelle condizioni di valorizzare le proprie risorse e di offrire, anche grazie alla digitalizzazione, servizi sempre migliori ai cittadini". (Rin)