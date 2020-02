Iraq: esplosione colpisce convoglio compagnia sicurezza a sud di Baghdad

- Il convoglio di una compagnia per la sicurezza è stato colpito dall’esplosione di un ordigno nell’area di Adwaniya, a sud di Baghdad. Lo riferiscono fonti della sicurezza ad “Agenzia Nova”, spiegando l’ordigno artigianale esploso era di produzione artigianale e non ha provocato vittime. In concomitanza con la commemorazione (Arbayin) per la morte del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, le forze statunitensi hanno sospeso le loro attività per timore di possibili attacchi. (Irb)