Foibe: Bernini (FI), gravissima diserzione parlamentari Pd durante discorso Gasparri a Basovizza

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, osserva in una nota che "la decisione dei parlamentari del Partito democratico di abbandonare la cerimonia di Basovizza durante il discorso del presidente Gasparri è stata gravissima, perché ha riportato indietro le lancette della storia agli anni bui in cui era vietato parlare di foibe. Gasparri ha svolto un intervento istituzionale, in rappresentanza del Senato - aggiunge la parlamentare - citando peraltro alcuni passaggi del messaggio del capo dello Stato che ha messo in guardia dalle sacche di negazionismo che ancora restano, evidentemente anche dentro il Pd. Disertare la cerimonia - conclude Bernini - è stata dunque una scelta oltraggiosa, soprattutto per la memoria dei martiri del comunismo".(Com)