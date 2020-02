Coronavirus: Tajani, fare tutto il necessario per evitare panico, aumentare controlli

- Non bisogna creare panico, ma bisogna fare tutto ciò che è necessario affinché perché poi non ci sia panico. Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia, l'eurodeputato Antonio Tajani. "Non bisogna creare panico, ma bisogna fare tutto ciò che è necessario affinché poi non ci sia panico. Quindi aumentare i controlli" e "lavorare per un coordinamento a livello di Unione in modo che ci siano misure uguali dappertutto", ha detto, spiegando che il Partito popolare europeo (Ppe) ha oggi accolto la proposta di Forza Italia di distribuzione di questionari sugli aerei per capire da ogni passeggero quale itinerario abbia fatto prima di arrivare in Europa. "Siamo riusciti ad ottenere un dibattito in plenaria, non soltanto legato ai problemi dei diritti umani, ma alla vicenda Coronavirus, all'emergenza. Il Ppe farà sue proposte concrete mercoledì sera, prima della riunione dei ministri della Sanità di giovedì", ha aggiunto. "Mi sono confrontato anche oggi pomeriggio con il ministro Speranza, perché a me interessa sapere quale sarà la posizione dell'Italia durante la riunione del Consiglio. L'ho informato delle iniziative che stavamo adottando qui al Parlamento europeo. Per quanto riguarda una emergenza come quella del Coronavirus non c'è problema" di colore politico, di "governo-opposizione, destra-centro-sinistra: dobbiamo tutti quanti dare il meglio di noi stessi per tutelare la salute dei cittadini italiani ed europei ed impedire che il virus si diffonda in Italia e in Europa", ha proseguito Tajani. (segue) (Beb)