Coronavirus: Tajani, fare tutto il necessario per evitare panico, aumentare controlli (2)

- "Siccome c'è un mercato interno, c'è la libera circolazione dei cittadini, più le misure si adottano a livello europeo e meglio è. Quindi abbiamo fatto una serie di proposte. Come Forza Italia abbiamo dato al Ppe tutto ciò che abbiamo fatto in Italia, compresa la proposta di Forza Italia di questionario da consegnare sugli aerei perché ci sia anche una analisi di ciò che è stato fatto precedentemente da ogni cittadino che arriva. Questo per avere una cognizione chiara di ciò che accade", ha spiegato. "Poi dobbiamo tenere presente anche ciò che può accadere in Africa, dove ci sono milioni di cinesi che vivono. Quindi dobbiamo aiutare anche il continente africano, ci sono già i primi casi nel Corno d'Africa, e dobbiamo impedire che ci sia una diffusione", ha proseguito. Per Tajani, perciò, si deve "controllare e prevenire in Europa e aiutare dove si può aiutare, aiutare anche la Cina, fermo restando che ci sono colpevoli responsabilità da parte della Cina: abbiamo visto che un eroico medico è stato perseguitato per aver detto in anticipo la verità, se si fosse agito in anticipo forse si sarebbero salvate molte vite umane", ha detto. (segue) (Beb)