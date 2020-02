Coronavirus: Tajani, fare tutto il necessario per evitare panico, aumentare controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora stiamo lavorando. Ho riferito a Speranza tutto ciò che stiamo facendo a Bruxelles e ho avuto un riscontro positivo da parte del ministro perché anche lui ritiene che si debba lavorare di più e meglio a livello europeo. Da questo punto di vista come Forza Italia e come Partito popolare europeo faremo tutto il possibile perché ci sia una armonizzazione nelle iniziative a tutela della salute dei cittadini", ha evidenziato. "Lavoriamo adesso, senza spargere paure tra i cittadini, ma il problema non deve essere sottovalutato. Questo deve fare una politica seria. Noi fin dall'inizio, quando Berlusconi ha parlato con il ministro Speranza, abbiamo dato la massima collaborazione come forza politica. Lo abbiamo fatto in Italia e lo stiamo facendo qui al Parlamento europeo", ha concluso. (Beb)