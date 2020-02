Serbia: Brnabic, d’accordo con Vucic, nuovo schema allargamento Ue è più funzionale

- Il nuovo schema per l’allargamento dell’Unione europea è più pratico di quello attuale. Lo ha detto il primo ministro serbo Ana Brnabic in un’intervista all’emittente “Pink Tv”. Brnabic ha spiegato di essere d’accordo con il presidente, Aleksandar Vucic, nel considerare la nuova metodologia più funzionale al processo di adesione rispetto a quella attuale, con la quale la Serbia sta affrontando il processo per una eventuale candidatura per l’integrazione nell’Ue. Secondo Brnabic, che ha parlato della questione con il commissario europeo per l'Allargamento Oliver Varheli, durante la recente visita di quest’ultimo a Belgrado, la Serbia sta rispettando i criteri richiesti dall’Unione. Il premier di Belgrado ha chiarito inoltre di avere avuto degli “incontri positivi” con i parlamentari europei, Tanja Fajon e Vladimir Bilcik, sottolineando però di non essere d’accordo con le osservazioni di Fajon in merito agli emendamenti alla legge elettorale, in quanto il “principale perdente nella riduzione del censimento” sarebbe lo stesso Partito progressista serbo (Sns). In merito alla possibile revoca dei dazi kosovari sulle merci serbe con il nuovo governo di Pristina, Brnabic ha detto che uno scenario di questo tipo sarebbe molto positivo sia per i serbi che per gli albanesi. Anche se il capo di governo ha sottolineato di non considerare chiaro il principio di reciprocità. (segue) (Seb)