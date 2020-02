Kosovo: comandante Gatti (Kfor Rc-West), multinazionalità “valore aggiunto” del nostro lavoro

- La multinazionalità rappresenta un “valore aggiunto” nell’attività quotidiana del Comando regionale Ovest (Rc-West) della missione Nato Kfor, che opera sotto il motto “Sette nazioni una missione”. Lo ha sottolineato il comandante del Rc-West, il colonnello Natale Gatti, intervistato da alcuni giornalisti italiani nella base Villaggio Italia di Belo Polje (municipalità di Pec). Oltre all’Italia, infatti, nel Comando regionale Ovest sono presenti militari di altri sei paesi: Austria, Slovenia, Turchia, Moldova, Svizzera e Polonia. Come indicato dal colonnello Gatti, che ha assunto la guida dell’Rc-West a inizio dicembre del 2019, la presenza della Kfor rimane importante per il Kosovo perché “la transizione è ancora in atto”. In base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu, ha spiegato, i suoi compiti principali sono quelli di contribuire a mantenere la sicurezza e garantire la libertà di movimento da parte di tutte le comunità presenti in Kosovo. “Andando in giro e parlando con i sindaci non si osservano delle tensioni inter-etniche; quello che si osserva è che molti sindaci ci dicono che il ‘filo rosso’ per risollevare la regione è lo sviluppo economico, che può avvenire attraverso gli investimenti dal governo, ma anche dall’estero e possibilmente dall’Ue”, ha dichiarato. “Sta anche molto allo staff della singola municipalità drenare quanto più possibili i fondi, anche internazionali”, ha aggiunto Gatti, osservando come lo sviluppo economico consentirà ai giovani kosovari di rimanere nella loro terra, senza dover andare a cercare lavoro come ora soprattutto in Svizzera e Germania. (segue) (Pav)