Kosovo: comandante Gatti (Kfor Rc-West), multinazionalità “valore aggiunto” del nostro lavoro (2)

- Nell’area Ovest del Kosovo – ha ricordato il comandante Gatti - “siamo first responder” nell’area del monastero ortodosso di Decani, ovvero prima forza chiamata ad intervenire in caso di problemi alla sicurezza, anche se al momento non si registrano particolari elementi di criticità. “Il motto del mio comando è 'Seven nations One mission'”, ha sottolineato Gatti, il quale ha rimarcato che comandare un contingente multinazionale offre “un valore aggiunto” anche se non è facile coordinare militari provenienti da più Stati. “La mia impronta è quella della multinazionalità, perché nessuno dei contingenti presenti deve vedere il comandante come un comandante italiano ma come un comandante Nato; altro elemento fondamentale è l’attenzione al soldato, alle sue esigenze non solo professionali”, ha osservato Gatti, che in proposito ha ricordato anche l’apertura di una nuova area sportiva all’interno della base Villaggio Italia di Belo Polje. Infine, rispondendo ad una domanda sul problema dei foreign fighters di rientro dai teatri di guerra in Medio Oriente, Gatti ha assicurato che “sono controllati dalla polizia kosovara e c’è un programma governativo che cerca di reintegrarli nella società”. “Penso che il governo e la polizia del Kosovo siano in grado di controllare questo fenomeno”, ha concluso, auspicando in questo senso anche un buon lavoro da parte del nuovo governo e del nuovo ministero della Giustizia di Pristina. (Pav)