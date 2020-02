Serbia-Kosovo: Vucic, con Merkel non discuterò piano per risolvere questione con Pristina

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che ai prossimi colloqui con il cancelliere tedesco Angela Merkel non sarà discusso un piano per risolvere la questione del Kosovo. "Non credo che verrà discusso alcun nuovo piano. Nessuno può escogitare un piano e dire 'prendilo o lascialo'", ha detto Vucic ripreso dall’emittente “B92”. Rispondendo alla domanda se Berlino stia accelerando i colloqui sul Kosovo a causa dell'impegno degli Stati Uniti, il presidente ha detto di non volere commentare, ma che la situazione è certamente “difficile” per la Serbia. "È certamente difficile per noi, perché qualsiasi soluzione proveniente dall'esterno sarà una soluzione imposta a un qualche tipo di riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Quindi, dobbiamo trovare una forma di normalizzazione che vada senza questo (...) O offriranno qualcosa di buono ai serbi, cosa a cui non credo", ha osservato Vucic che ha detto di conoscere la data esatta dell'incontro con il cancelliere tedesco, ma che “non è il momento giusto” per divulgarla. (segue) (Seb)