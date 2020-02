Coronavirus: giovedì a Bruxelles riunione ministri della Salute europei

- Si terrà giovedì mattina una riunione straordinaria del Consiglio "occupazione e politica sociale dell'Unione europea" che riunirà i ministri della Sanità per uno scambio di opinioni sull'epidemia del coronavirus. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che si prevede che i ministri adottino delle conclusioni su questo. La riunione inizierà alle 10.00 e dovrebbe terminare intorno alle 13.00. Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulle ulteriori misure di emergenza sanitaria e discuterà delle soluzioni per impedire la diffusione dell'epidemia all'interno dell'Ue. Si prevede inoltre che il Consiglio adotti conclusioni in relazione alla risposta dell'Ue all'epidemia del Coronavirus.(Com)