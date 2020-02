Albania: prestito Bers da 50 milioni di dollari per risanamento rete stradale regionale e locale (2)

- L'investimento sarà accompagnato da misure, sostenute dal governo giapponese, per offrire ai giovani opportunità di formazione sul posto di lavoro durante la costruzione. "I miglioramenti della sicurezza stradale seguiranno le raccomandazioni contenute in un rapporto di audit sulla sicurezza stradale, finanziato dai fondi propri della Bers. La progettazione stradale introdurrà inoltre misure di adattamento climatico per migliorare la resilienza delle strade che sono spesso soggette a inondazioni e paesaggi garantendo flussi di viaggio efficienti", spiega il comunicato. Ad oggi, la Bers ha investito quasi 1,4 miliardi di euro in 96 progetti in Albania. La strategia della Banca nel paese si concentra sullo sviluppo del settore privato, potenziando le infrastrutture e promuovendo energia sostenibile e investimenti rispettosi dell'ambiente. (segue) (Alt)