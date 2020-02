Albania: prestito Bers da 50 milioni di dollari per risanamento rete stradale regionale e locale (3)

- Per il ministro albanese delle Finanze ed Economia, Anila Denaj, che ha firmato l'accordo di prestito, "il finanziamento è in linea con le priorità del governo e la sua strategia di rendere più accessibili le zone rurali, sia per le persone e i turisti, che, soprattutto per gli investitori locali e stranieri. Il valore di questo investimento non riguarda solo il trasporto, ma le maggiori opportunità di sviluppo economico che offrirà per le aree interessate". Mentre il direttore dell'Ufficio della Bers in Albania, Matteo Colangeli ha spiegato che "il turismo è un settore prioritario per i nostri investimenti. Dall'altra parte, gli investimenti in infrastruttura riguardano anche maggiori standard, un miglioramento dell'ambiente, degli aspetti sociali, della sicurezza stradale, ai quali è stata posta la massima attenzione nei dettagli tecnici del progetto". (Alt)