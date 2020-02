Serbia-Italia: Di Maio incontra presidente Vucic, ribaditi rapporti bilaterali eccellenti (2)

- "L'Italia è un paese amico della Serbia nel suo cammino europeo e noi faremo tutto il possibile per accelerare il processo di adesione. I Balcani occidentali sono un fattore chiave dell'allargamento europeo", ha detto Di Maio secondo la nota della presidenza serba. Il ministro ha auspicato inoltre un proseguimento della buona prassi di tenere delle sedute congiunte fra i governi dei due paesi. Di Maio si è infine congratulato con Vucic per i buoni risultati raggiunti dalla Serbia nel settore economico, ed in particolare nella diminuzione della disoccupazione e nel campo delle nuove tecnologie. (Seb)