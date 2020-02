Messico: investimenti lordi aumentano 1,1 per cento su mese e calano del 2,8 su anno

- A novembre 2019, gli investimenti fissi lordi in Messico sono aumentati dell'1,1 per cento su mese ma calati del 2,8 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), riportando le spese realizzate in macchinari e strumenti di origine nazionale e importati, nonché nel settore costruzioni. Si tratta del decimo mese consecutivo di calo. Rispetto a ottobre, gli investimenti su macchinari e strumenti sono aumentati del 2,7 per cento, e del'1,2 per cento nel settore delle costruzioni. Rispetto allo stesso mese del 2018, si parla invece - rispettivamente - di un calo del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.(Mec)