Foibe: presidente sloveno Pahor invita a "rispettare verità stabilite"

- Il presidente sloveno Borut Pahor ha invitato oggi, in occasione della commemorazione delle vittime delle foibe a "rispettare le verità storiche stabilite in modo comune". Secondo quanto riferisce l'agenzia "Sta", Pahor ha affermato che tali verità "vengono ancora trascurate in Italia". Il presidente sloveno ha detto di essere "convinto che l'occasione migliore per una visione comune del futuro e del passato sarà il centesimo anniversario del rogo della Casa del popolo sloveno a Trieste. (Lus)