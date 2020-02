RPT - Lombardia: Monti (Lega), approvata l’abolizione del superticket, gesto concreto per i più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto alla fonte) "La Giunta di Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi l'abolizione del superticket sanitario. Un provvedimento previsto e annunciato già a dicembre scorso, durante la trattazione del Bilancio di previsione, e oggi attuato. Un ringraziamento al Presidente Fontana e agli Assessori Gallera e Caparini, che hanno ascoltato le istanze proveniente dal Consiglio e dalla Commissione Sanità. Regione Lombardia dimostra ancora una volta pragmatismo e sostegno reale ai cittadini". Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, sul provvedimento approvato dalla Giunta. "Il superticket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali viene abolito per tutti – spiega Monti – a partire dal primo marzo. L'impegno di Regione Lombardia a sostegno delle categorie più deboli fa parte della nostra cultura di governo, di cui stiamo dando ampia dimostrazione alla guida della regione più importante d'Italia". "Prima di questo provvedimento, che abolisce il ticket in maniera definitiva, le fasce di esenzione erano state progressivamente ampliate. Il numero degli esenti era stato aumentato l'anno scorso, incidendo soprattutto sui nuclei familiari tra i 18mila e i 30mila euro. Con l'ultima delibera l'esenzione è totale" conclude Monti. (com)