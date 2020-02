Imprese: Cina-Svezia, case automobilistiche Volvo e Geely valutano accordo di fusione (2)

- Il gruppo sarebbe quotato alla Borsa di Hong Kong "e con l'intenzione di quotarlo successivamente anche a Stoccolma". Secondo quanto riferito dalla stampa, i due marchi creeranno un gruppo di lavoro congiunto per preparare una proposta per i rispettivi consigli. Un accordo sarebbe soggetto all'approvazione dei consigli di amministrazione e degli azionisti di Geely e Volvo Cars, nonché dei regolatori. Volvo Cars ha sede a Goteborg, in Svezia, ma è di proprietà di Geely dal 2010. (segue) (Cip)