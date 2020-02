Imprese: Cina-Svezia, case automobilistiche Volvo e Geely valutano accordo di fusione (3)

- L'anno scorso, le vendite globali di Volvo Cars hanno raggiunto il record di 705.452 auto in circa 100 paesi. La casa automobilistica ha circa 41.500 dipendenti a tempo pieno con stabilimenti in Svezia, Belgio, Carolina del Sud negli Stati Uniti; in Cina a Chengdu, Daqing e Zhangjiakou. Geely Holding ha sede a Hangzhou. La sua unità Geely Auto è composta dai marchi Geely Auto, Geometry, Lynk & Co, Proton e Lotus. La società ha anche acquisito il produttore di taxi britannico The London Electric Vehicle Company nel 2013. Il gruppo ha venduto oltre 1,5 milioni di auto nel 2018. (Cip)