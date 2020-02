Stati Uniti: inviato speciale Jeffrey atteso in Turchia e Medio Oriente

- L’inviato degli Stati Uniti per la Coalizione contro lo Stato islamico, James Jeffrey, e il rappresentante speciale per la Siria, Joel Rayburn, daranno il via oggi a un viaggio che li porterà in Turchia, Germania e Medio Oriente. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Ad Ankara, i diplomatici incontreranno altri funzionari turchi per discutere di questioni di reciproco interesse, tra cui l’offensiva del governo del presidente siriano Basahr al Assad su Idlib. Il 13 febbraio Jeffrey è atteso a Monaco, dove parteciperà alla conferenza sulla sicurezza.(Res)