Mali: esercito inizia dispiegamento truppe per riprendere Kidal agli ex ribelli tuareg (2)

- Il documento di Algeri è stato firmato il primo marzo del 2015 nella capitale algerina dai rappresentanti del governo di Bamako e gli ex ribelli Tuareg dell'Azawad. Il documento fissa le basi per giungere ad un accordo di pace definitivo. Proposto dal team di diplomatici guidato dall’Algeria, il documento annunciava l’istituzione di un periodo di transitorio da 18 a 24 mesi fino alla firma di un accordo di pace definitivo. Durante questo periodo, annunciava il testo, sarà organizzata una conferenza nazionale per il dialogo tra le parti in conflitto allo scopo di stilare una Carta per la pace, l’unità e la riconciliazione nazionale. Il testo proposto dal Algeri proponeva inoltre la creazione di Assemblee regionali elette a suffragio universale diretto e una maggiore rappresentazione delle popolazioni settentrionali nelle istituzioni nazionali. La bozza studiata dal governo di Algeri prevedeva inoltre dal 2018 il trasferimento agli enti locali del 30 per cento delle entrate dell’amministrazione di Bamako e il reintegro delle milizie paramilitari del nord nell’esercito nazionale. (segue) (Res)