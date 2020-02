Mali: esercito inizia dispiegamento truppe per riprendere Kidal agli ex ribelli tuareg (3)

- Ai colloqui di Algeri hanno preso parte sei dei numerosi movimenti politico-militari del Mali del nord: il Movimento arabo di Azawad, il Coordinamento popolare di Azawad, il Coordinamento dei movimenti e dei fronti di resistenza patriottica, il Movimento nazionale per la liberazione dell’Azawad, l’Alto consiglio per l’unità dell’Azawad. Nonostante la partecipazione della maggioranza delle sigle dei ribelli Tuareg, gli accordi non hanno mancato di suscitare critiche, giunte in particolare dall’Alleanza dei ribelli Tuareg, legata al Movimento nazionale per la liberazione dell’Azawad, che nei giorni scorsi aveva chiesto più tempo per firmare la bozza di accordo di pace con Bamako. Alla cerimonia per la firma dell’accordo per la pace in Mali hanno partecipato i rappresentanti diplomatici di Stati Uniti e Francia e i delegati della squadra di mediazione guidata dall’Algeria composta da: Unione africana, Unione Europea, Nazioni Unite, Organizzazione per la cooperazione islamica, Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas), Burkina Faso, Mauritania, Niger e Ciad. (Res)