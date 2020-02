Germania: Merkel, rispetto e rammarico per dimissioni presidente Cdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere Angela Merkel ha appreso “con il massimo rispetto e con rammarico” l'annuncio di dimissioni dall'incarico dato oggi dalla presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer. Allo stesso tempo, come riferisce il quotidiano “Die Welt”, Kramp-Karrenbauer ha rinunciato alla propria candidatura a cancelliere per la Cdu alle elezioni previste in Germania nel 2021. Merkel ha, inoltre, espresso apprezzamento per la decisione di Kramp-Karrenbauer di continuare a esercitare la presidenza della Cdu finché il partito non avrà completato il processo per la nomina di un candidato a cancelliere. Il capo del governo federale ha quindi evidenziato che, come presidente della Cdu, Kramp-Karrenbauer “ha portato avanti questioni essenziali”, impegnandosi anche per la collaborazione tra il partito e l'Unione cristiano-sociale dove, “come è noto, vi erano notevoli difficoltà”. Ora, il processo di selezione del candidato della Cdu a cancelliere è “altrettanto importante” affinché il partito elabori “un nuovo programma”. Per il conseguimento di tali obiettivi, Merkel ha osservato come “continuerà a collaborare intensamente” con Kramp-Karrenbauer, che manterrà l'incarico di ministro della Difesa fino alla conclusione della legislatura. (Geb)